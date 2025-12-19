По версии Олимпийского комитета Грузии, Сандро Базадзе и Этер Липартелиани были названы лучшими грузинскими спортсменами 2025 года

19.12.2025 17:51





Национальный олимпийский комитет Грузии назвал лучшими грузинскими спортсменами 2025 года чемпионов мира — Сандро Базадзе (фехтование) и Этер Липартелиани (дзюдо).



Базадзе завоевал золотую медаль на чемпионате мира по фехтованию, прошедшем в Тбилиси, а Липартелиани победила в весовой категории до 57 кг на мировом первенстве в Будапеште.



Олимпийский комитет также определил победителей в других номинациях:



Лучшей федерацией 2025 года признана Федерация фехтования Грузии.



Лучшей спортивной командой 2025 года стала сборная Грузии по дзюдо.



Лучшим тренером Грузии 2025 года назван Кахабер Моцрадзе (тренер женской сборной по дзюдо).



Лучшими тренерами, работающими в женском спорте в 2025 году, стали Меги Кадакидзе (пулевая стрельба) и Теймураз Джанджгава (тяжёлая атлетика).



Лучшей региональной организацией НОК Грузии 2025 года признана региональная организация Мцхета–Мтианети.



За особый вклад в олимпийское движение награждён Паата Нацвлишвили (один из основателей НОК Грузии, известный журналист и публицист).



Лучшим спортсменом Грузии в игровых видах спорта стал Торнике Шенгелия (баскетбол).



Лучшими спортсменами Грузии 2025 года в зимних видах спорта признаны Анастасия Метелкина и Лука Берулава (фигурное катание).



Открытием 2025 года, «Олимпийской надеждой», стала Инга Гургенидзе (фигурное катание).



Открытием 2025 года, «Олимпийской надеждой», также назван Вахтанг Лолуа (греко-римская борьба).





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





