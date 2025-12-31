Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Организаторы акции у здания парламента в Тбилиси запланировали несколько мероприятий


31.12.2025   15:17


В 400-й день протеста участники акции планируют встретить Новый год на проспекте Руставели. Как сообщается, демонстранты соберутся у здания парламента в 22:00. В рамках акции запланирован ряд мероприятий. В частности, как сообщают организаторы.

«В 22:00 к обществу обратятся «защитники проспекта Руставели» – люди, которые уже более года защищают свободу и достоинство страны.

С 23:00 прозвучат послания узников совести, посвящённые 400-му дню непрерывного протеста, о том, почему нельзя сдаваться, чему противостоять безнадёжности и под каким именем эта борьба войдёт в историю.

С 23:00 у здания парламента будет развернуто длинное белое полотно, на котором каждый желающий сможет написать своё главное послание для будущих поколений.

Эти послания в итоге будут переданы в частный музей в Тбилиси, который мы создадим совместными усилиями. Один из его разделов будет посвящён истории городского и политического протеста в Тбилиси.

У Первой гимназии артисты представят музыкальные и хореографические произведения, созданные из любви к свободе. Все участники нашего общего новогоднего вечера выступят на безвозмездной основе.

С 23:00 на проспекте Руставели каждый желающий сможет принести угощения, чтобы вместе отметить Новый год и 400-й день непрерывного сопротивления.

Сегодня единство ради независимости нашей страны важно как никогда», — говорится в сообщении организаторов акции 31 декабря.


