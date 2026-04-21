СГБ Грузии: давление на учителей в Гали усиливается на фоне ассимиляции молодежи

21.04.2026 13:11





СГБ Грузии отчете о своей деятельности за 2025 год говорит о том, что оккупация Абхазии и Цхинвальского региона, а также сопутствующие ей деструктивные процессы по-прежнему оставались одним из ключевых вызовов для Грузии.



Подчеркивается, что из-за прямого участия России в процессах, происходящих в оккупированной Абхазии, была зафиксирована динамика роста антироссийских настроений. Между тем в оккупированном Цхинвальском регионе сохранялась тяжелая социально-экономическая ситуация.



В документе говорится, что продолжалась политика, направленная на дискриминацию проживающих в оккупированных регионах грузин.



СГБ сообщает, что оккупационные силы активно используют происходящие на оккупированных территориях Грузии процессы как инструмент давления на Тбилиси, параллельно создавая основу для возможной аннексии в благоприятный момент.



«В отчетный период оккупация Абхазии и Цхинвальского региона, а также сопутствующие ей деструктивные процессы оставались ключевым вызовом для Грузии. В частности, следует отметить незаконную милитаризацию и военные учения, которые в ряде случаев проводились с использованием беспилотных летательных аппаратов.



Как и в предыдущие годы, продолжалось применение компонентов гибридной войны, включая незаконные задержания и так называемую «бордеризацию», целью которой было ухудшение гуманитарной и безопасной среды на местах.



С высокой интенсивностью продолжались процессы, направленные на аннексию оккупированных территорий Грузии — для достижения этой цели, в частности, фиксировались попытки применения так называемых образовательных программ.



Параллельно продолжалась политика дискриминации проживающих в оккупированных регионах грузин. Примечательно, что на фоне прямого участия России в процессах в оккупированной Абхазии зафиксирована динамика роста антироссийских настроений. В оккупированном Цхинвальском регионе сохранялась тяжелая социально-экономическая ситуация.



Важным стало очередное решение Европейского суда по правам человека от 14 октября по делу «Грузия против России (IV)», касающемуся продолжающейся оккупации. В результате на Россию возложена обязанность выплатить компенсацию в размере 253 018 000 евро в пользу более чем 29 000 пострадавших граждан Грузии», — сообщает СГБ.



Ведомство указывает, что реализация политики РФ в оккупированных регионах Грузии была поручена первому заместителю руководителя администрации президента Сергею Кириенко.



«Политика Кириенко была направлена не только на полный контроль над процессами, но и на формирование благоприятной почвы для аннексии в общественных настроениях и восприятии населения.



В деятельности нового «куратора» оккупированных регионов выделились два ключевых направления. С одной стороны, Россия выражала поддержку оккупационному режиму в различных формах, в том числе посредством финансовой помощи, с другой — продолжала использовать различные инструменты давления в отношении лиц, критически настроенных к процессам аннексии.



В частности, против так называемых оппозиционно настроенных лиц, включая журналистов, было начато уголовное преследование, их лишали российского гражданства и включали в реестр «иностранных агентов».



Кроме того, была зафиксирована тенденция к целенаправленному усилению «связей» между Россией и оккупированными регионами по воздушным, железнодорожным и морским направлениям», — отмечается в документе.



СГБ Грузии отдельное внимание уделила вопросу восстановления так называемого аэропорта в оккупированном Сухуми, который, как отмечается в отчете, рассматривается Россией как дополнительный рычаг контроля над регионом.



«Примечательно, что с момента открытия оккупационные силы искусственно поддерживали актуальность «аэропорта», на что, в частности, указывает субсидирование авиаперелетов со стороны России. Несмотря на эти усилия, в отчетный период запуск «аэропорта» не принес оккупационному режиму существенных политических или экономических выгод», — сообщает ведомство.



В документе подчеркивается, что на фоне проводимой в оккупированном регионе аннексионной политики и русификации оккупационные силы усилили давление на грузинских педагогов, проживающих в оккупированном Гали.



«Распространялась информация о попытках усиления контроля за их профессиональной деятельностью и личной жизнью. Был зафиксирован и случай незаконного задержания по сфабрикованному обвинению в «шпионаже». Для усиления давления использовались также социальные сети, где в негативном контексте отмечалось, что некоторые учителя и директора школ предоставляют жителям Гали возможность обучения на родном языке», — сообщили в ведомстве и подчеркнули:



«Целью России является языковая, культурная и идеологическая ассимиляция местной молодежи, в том числе грузин, а также изменение их идентичности».



СГБ Грузии также говорит о том, что оккупационные силы активно используют происходящие на оккупированных территориях Грузии процессы как инструмент давления на Тбилиси и «параллельно создают основу для осуществления аннексии в благоприятный момент».



Согласно документу, в течение 2025 года в направлении оккупированного Цхинвальского региона было зафиксировано 34 случая незаконных задержаний, а в направлении оккупированной Абхазии — 40. По состоянию на конец прошлого года в незаконном заключении находились в общей сложности 15 граждан Грузии.



Что касается незаконной так называемой «бордеризации», в отчетный период было зафиксировано 3 случая в направлении оккупированной Абхазии и 55 — в направлении оккупированного Цхинвальского региона.





