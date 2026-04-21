В Минобороны Грузии состоялась встреча с представителями Палаты представителей Конгресса США


21.04.2026   14:58


В Министерстве обороны Грузии находилась делегация представителей Конгресса США. Членов Комитета по иностранным делам Палаты представителей принимали первый заместитель министра обороны Паата Патиашвили и заместитель командующего Силами обороны, генерал-майор Ираклий Чичинадзе.

На встрече стороны обсудили вопросы сотрудничества между Грузией и США в сфере обороны, а также региональной безопасности. По словам заместителя министра, на фоне существующих вызовов и угроз особое значение имеет сотрудничество, основанное на общих интересах и взаимном доверии.

В ходе встречи в Министерстве обороны были рассмотрены реализованные в рамках двустороннего сотрудничества программы и перспективы на будущее. Отмечен вклад грузинских военнослужащих в международные миротворческие миссии, а также важность участия в совместных военных учениях.


