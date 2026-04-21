Министр иностранных дел Румынии - Мы считаем, что грузинский народ неразрывно связан с европейской мечтой

21.04.2026 14:39





«Мы верим, что грузинский народ связан с европейской мечтой. Я заявила, что диалог должен быть возобновлён, однако для этого необходимы реформы», — заявила министр иностранных дел Румынии Оана-Сильвия Цою в Люксембурге перед началом встречи министров иностранных дел ЕС.



По её словам, «лидеры оппозиции, находящиеся в заключении, должны предстать перед настоящей судебной системой, а не перед системой правосудия, которая используется как инструмент вмешательства в демократические процессы».



«Я также обсудила с министром иностранных дел Грузии вопросы безопасности. Главной перспективой моего разговора была связанность и открытый диалог, наша возможность создать проевропейскую альтернативу пророссийскому влиянию. Это путь вперёд», — заявила министр иностранных дел Румынии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





