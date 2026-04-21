Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Министр иностранных дел Румынии - Мы считаем, что грузинский народ неразрывно связан с европейской мечтой


21.04.2026   14:39


«Мы верим, что грузинский народ связан с европейской мечтой. Я заявила, что диалог должен быть возобновлён, однако для этого необходимы реформы», — заявила министр иностранных дел Румынии Оана-Сильвия Цою в Люксембурге перед началом встречи министров иностранных дел ЕС.

По её словам, «лидеры оппозиции, находящиеся в заключении, должны предстать перед настоящей судебной системой, а не перед системой правосудия, которая используется как инструмент вмешательства в демократические процессы».

«Я также обсудила с министром иностранных дел Грузии вопросы безопасности. Главной перспективой моего разговора была связанность и открытый диалог, наша возможность создать проевропейскую альтернативу пророссийскому влиянию. Это путь вперёд», — заявила министр иностранных дел Румынии.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна