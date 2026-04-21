Кястутис Будрис: Прошло больше года с тех пор, как Литва ввела санкции против Грузии на уровне ЕС


21.04.2026   14:33


«Грузия является страной-кандидатом, они взяли на себя обязательства соблюдать демократические стандарты, и они должны их выполнять», — заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис в Люксембурге перед началом встречи министров иностранных дел ЕС.

Журналисты задали Будрису вопрос, может ли ситуация в Венгрии продвинуть вопрос санкций, связанных с Грузией.

«Мы уже опоздали: прошло более года с тех пор, как Литва предложила инициативу по введению санкций на уровне ЕС, и это было бы правильным решением, как мы сделали это на национальном уровне. Теперь, спустя год, демократия в Грузии продолжает ухудшаться — это результат. Мы очень опоздали и действовали слишком медленно. Грузия является страной-кандидатом. Они взяли на себя обязательство соблюдать демократические стандарты, и эти обязательства должны выполняться. Если они к этому не готовы, тогда мы должны поднять вопрос об Ассоциационном соглашении и статусе кандидата», — заявил Будрис.


