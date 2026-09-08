|
|
|
В Эргнети состоялась 134-я встреча в рамках Механизма по превенции инцидентов и реагированию на них
08.09.2026 19:21
В селе Эргнети Горийского муниципалитета состоялась 134-я встреча в рамках Механизма по превенции инцидентов и реагированию на них (IPRM).
По информации Службы государственной безопасности Грузии, на встрече подробно рассмотрели все важные инциденты, зафиксированные с момента предыдущей встречи и до настоящего времени в оккупированном регионе и на прилегающей к линии оккупации территории. Также были обсуждены вопросы незаконного ограничения свободы передвижения и режима, действующего на так называемых пунктах пропуска.
«Представители Службы государственной безопасности вновь жёстко поставили вопрос о привлечении к ответственности представителя/представителей российских оккупационных сил, виновных в убийстве гражданина Грузии Тамаза Гинтури, и обеспечении правосудия.
Представители центральной власти в очередной раз осудили незаконную так называемую «бордеризацию».
На встрече было особо отмечено наличие тенденции к нарушениям фундаментальных прав человека в оккупированном Цхинвальском регионе.
Представители центральной власти категорически потребовали немедленно освободить всех лиц, находящихся в незаконном заключении.
Датой следующей встречи в рамках Механизма по превенции инцидентов и реагированию на них определено 22 октября», — говорится в информации СГБ.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна