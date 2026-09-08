В Эргнети состоялась 134-я встреча в рамках Механизма по превенции инцидентов и реагированию на них

08.09.2026 19:21





В селе Эргнети Горийского муниципалитета состоялась 134-я встреча в рамках Механизма по превенции инцидентов и реагированию на них (IPRM).



По информации Службы государственной безопасности Грузии, на встрече подробно рассмотрели все важные инциденты, зафиксированные с момента предыдущей встречи и до настоящего времени в оккупированном регионе и на прилегающей к линии оккупации территории. Также были обсуждены вопросы незаконного ограничения свободы передвижения и режима, действующего на так называемых пунктах пропуска.



«Представители Службы государственной безопасности вновь жёстко поставили вопрос о привлечении к ответственности представителя/представителей российских оккупационных сил, виновных в убийстве гражданина Грузии Тамаза Гинтури, и обеспечении правосудия.



Представители центральной власти в очередной раз осудили незаконную так называемую «бордеризацию».



На встрече было особо отмечено наличие тенденции к нарушениям фундаментальных прав человека в оккупированном Цхинвальском регионе.



Представители центральной власти категорически потребовали немедленно освободить всех лиц, находящихся в незаконном заключении.



Датой следующей встречи в рамках Механизма по превенции инцидентов и реагированию на них определено 22 октября», — говорится в информации СГБ.





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