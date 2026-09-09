«Гахария - За Грузию»: Оккупационный режим бессовестно пытается выдать территорию Чорчана за свою землю

09.09.2026 17:21





Оккупационный режим бессовестно пытается выдать территорию Чорчана за свою землю, а «Грузинская мечта» встречает всё это молчанием - это молчание порождает тяжелые подозрения и обеспокоенность относительно возможной готовности властей совершить беспрецедентный акт предательства и уступить грузинские земли оккупационному режиму, - говорится в заявлении, распространённом партией «Гахария - За Грузию», в котором партия отреагировала на 134-ю встречу в рамках Механизма превенции инцидентов и реагированию на них (IPRM).



«Вчера на 134-й встрече Механизма превенции инцидентов и реагированию на них (IPRM) в Эргнети, Цхинвальский оккупационный режим еще раз агрессивно потребовал упразднить пост грузинской полиции в селе Чорчана и, соответственно, передать эти грузинские территории оккупационным силам. Оккупационный режим бессовестно пытается выдать территорию Чорчана за свою землю, а «Грузинская мечта» встречает всё это молчанием и скрывает от общества информацию как о требованиях Цхинвальского режима, так и о собственной ответной позиции. Вместо того чтобы власть защищала национальные интересы, «Грузинская мечта» судит бывшего министра внутренних дел Грузии за размещение в Чорчана поста грузинской полиции и защиту грузинской земли от ползучей оккупации.



Непрерывное молчание «Грузинской мечты» по поводу Чорчана порождает тяжелые подозрения и обеспокоенность относительно возможной готовности властей совершить беспрецедентный акт предательства и уступить грузинские земли оккупационному режиму.



В том случае, если власти «Грузинской мечты» уберут пост грузинской полиции в Чорчана, это будет изменой родине, которая является уголовным преступлением, и каждое лицо, участвующее в этом акте, будет нести ответственность перед законом и историей. Мы призываем власти незамедлительно предоставить грузинскому народу информацию о своих намерениях касательно Чорчана и предупреждаем «Грузинскую мечту» не предпринимать ни одного шага, который допустит уступку грузинских территорий оккупационным силам», - говорится в заявлении.





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