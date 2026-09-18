Спикер парламента Грузии: «Никаких выборов ни в какой Южной Осетии нет»

18.09.2026 17:07





Спикер спорного парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что «никаких выборов ни в какой Южной Осетии не существует, как не существует и никакой независимой Абхазии». Так он прокомментировал досрочные выборы де-факто президента Цхинвальского региона, которые проходят 18 сентября.



По словам Папуашвили, согласно вердикту Страсбургского суда, на обеих этих территориях Грузии эффективный контроль осуществляет Российская Федерация, «что означает: Россия оккупировала обе эти территории, следовательно, власть на них осуществляет Российская Федерация, а ничто другое не имеет здесь никакого смысла и значения».



Спикер подчеркнул, что задачей правящей партии «Грузинская мечта» является «прекращение этой оккупации»:



«Наша ключевая политика в отношении России заключается в том, чтобы Россия признала территориальную целостность Грузии. Это в том числе главный барьер в российско-грузинских отношениях; произойдет признание нашей территориальной целостности — и все подобные барьеры будут сняты».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





