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Между Грузией и Наэро будут установлены дипломатические отношения


18.09.2026   17:23


Между Грузией и Республикой Науру (Науру) будут установлены дипломатические отношения.

По сообщению правительственной администрации, соответствующий документ будет подписан в Нью-Йорке в рамках визита премьер-министра Грузии.

Правительство Грузии сегодня издало указ о подписании протокола об установлении дипломатических отношений между Грузией и Республикой Наэро.

Напомним, что Республика Наэро отозвала признание независимости оккупированных Россией территорий Грузии.


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