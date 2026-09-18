Между Грузией и Наэро будут установлены дипломатические отношения

18.09.2026 17:23





Между Грузией и Республикой Науру (Науру) будут установлены дипломатические отношения.



По сообщению правительственной администрации, соответствующий документ будет подписан в Нью-Йорке в рамках визита премьер-министра Грузии.



Правительство Грузии сегодня издало указ о подписании протокола об установлении дипломатических отношений между Грузией и Республикой Наэро.



Напомним, что Республика Наэро отозвала признание независимости оккупированных Россией территорий Грузии.





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