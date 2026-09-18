Китайский автогигант «BYD» официально вышел на грузинский рынок

18.09.2026 17:13





Эксклюзивным партнёром является GT Group — холдинговая компания с 20-летним опытом работы в автомобильной отрасли, которая представляет на грузинском рынке такие премиальные бренды, как BMW, Land Rover и Jaguar. Такие технологии BYD, как безопасная аккумуляторная батарея Blade Battery и гибридная система DM Super Hybrid System, закладывают основу для новой эры экологичной мобильности.



Официальное представительство уже предлагает клиентам:

▪️ официальную гарантию производителя и обновления программного обеспечения;

▪️ авторизованное техническое обслуживание, выполняемое сертифицированными специалистами;

▪️ оригинальные запасные части и полноценную послепродажную поддержку



В 2027 году в Тбилиси по адресу: проспект Давида Агмашенебели, 218, будет построен и открыт новый флагманский автосалон и многофункциональный центр BYD, соответствующий международным стандартам.





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