Парулава: Кахи Каладзе фактически стал биотеррористом

18.09.2026 17:43





Мы незамедлительно требуем начать расследование в отношении Кахи Каладзе и тех государственных учреждений, которые несут ответственность за качество питания и безопасность детей в детских садах, — заявил на брифинге один из лидеров «Единого национального движения» Лаша Парулава.



Лаша Парулава возлагает на власти ответственность за интоксикацию детей в детских садах и отмечает, что «Кахи Каладзе не только коррумпирован и является вором, его безответственность уже угрожает и здоровью наших детей».



«Тбилисские медицинские клиники заполняются детьми, отравившимися в детских садах. «Грузинская мечта» сначала воровала у детей их порции, а теперь кормит их непригодной пищей. Кахи Каладзе не только коррумпирован и является вором, его безответственность уже угрожает здоровью наших детей и фактически превратила его в биотеррориста. Мы незамедлительно требуем начать расследование в отношении Кахи Каладзе и тех государственных учреждений, которые несут ответственность за качество питания и безопасность детей в детских садах. Пусть будет наказан Гурам Окропиридзе, директор Агентства по управлению детскими садами Тбилиси, пусть будут наказаны все ответственные лица, чья безответственность поставила под угрозу жизнь и здоровье людей. На систему 190 детских садов Тбилиси ежегодно расходуется 280 миллионов лари. Из них непосредственно на питание выделяется 215 800 000 лари. Интересно и то, что в последние годы закупку продуктов питания вместо соответствующего ведомства мэрии Тбилиси осуществляет Агентство государственных закупок, которое сегодня уже является центральным закупочным органом. Ответственность за произошедшее несут как мэрия Тбилиси, так и соответствующие государственные ведомства. Вот так, коррупция, безответственность и некомпетентность, к сожалению, ещё и отравляют», — заявил Парулава.





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