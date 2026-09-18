Кобахидзе: «Узников совести» - нет, есть заключенные, которые были вовлечены в насилие

18.09.2026 18:16





«Узников совести» не существует, есть заключённые, которые были причастны к насилию, и, несмотря на то, что их преступления по своему содержанию являются довольно тяжёлыми, мы готовы простить каждого из них, если с их стороны будет раскаяние и признание - Это чёткая позиция, которую мы выразили и которая остаётся в силе, — заявил журналистам премьер-министр Ираклий Кобахидзе, говоря об освобождении задержанных в ходе протестных акций.



По словам Ираклия Кобахидзе, в случае раскаяния в совершённом преступлении лица будут освобождены из мест лишения свободы.



«Повторю наш посыл: если кто-либо раскается, признает своё преступление, в отношении них будут приняты соответствующие меры, в частности, соответствующие лица будут освобождены из мест лишения свободы, каким бы тяжёлым ни было преступление, совершённое ими в своё время. Я имею в виду насилие, которое они применяли во время акций. Эта позиция остаётся в силе. Мы принимаем соответствующие меры, когда конкретные лица обращаются в соответствующие ведомства со своими заявлениями. Наша эта позиция остаётся в силе. То, что эти радикалы, иностранная агентура не радуются выходу людей на свободу, их освобождению из мест лишения свободы, само по себе говорит о том, какова их реальная цель. Их единственная цель — радикализация, дальнейшее усиление поляризации, у нас другая повестка», — заявил Кобахидзе.





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