Заместителю главы МВД Грузии Геле Геладзе назначена госохрана

18.09.2026 18:24





Заместителю министра внутренних дел Грузии Геле (Геке) Геладзе назначена государственная охрана. Согласно распоряжению правительства, эта задача поручена Специальной службе государственной охраны.



«На основании подпункта «д» пункта 3 и пункта 7 статьи 5 Закона Грузии «О Специальной службе государственной охраны», а также подпункта «б» пункта 2 утвержденного постановлением правительства Грузии от 5 февраля 2020 года №73 «Перечня лиц, подлежащих защите Специальной службой государственной охраны», заместителю министра внутренних дел Грузии Геле Геладзе назначить государственную охрану до отпадения обусловленной соответствующими предпосылками необходимости, на период до 15 сентября 2027 года, в соответствии с минимальными стандартами государственной охраны», — говорится в документе, датированном 15 сентября.



Напомним, 14 сентября Гела Геладзе сообщил об уходе с посла главы Службы государственной безопасности. После этого стало известно, что он назначен замминистра внутренних дел. Эту должность Геладзе занимал и ранее, хотя впоследствии был утвержден на посту главы МВД.



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