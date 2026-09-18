184 детских сада продолжают воспитательный процесс в обычном режиме - Агентство

18.09.2026 18:07





Агентство управления детскими садами Тбилиси распространяет очередное заявление в связи со случаями интоксикации в детских садах.



В заявлении отмечается, что 184 детских сада продолжают воспитательный процесс в обычном режиме.



При этом, по данным агентства, в течение дня не зафиксировано увеличения числа обращений воспитанников детских садов в клиники.



«Учитывая высокий общественный интерес, хотим сообщить, что подавляющее большинство детских садов Тбилиси, а именно 184 детских сада, продолжают в обычном режиме воспитательный процесс, заботятся о воспитанниках и обеспечивают их питанием — от момента поступления продуктов до их конечного потребления. В течение дня не выявлено ни одного случая заболевания среди детей. На данном этапе предоставление муниципальной услуги дошкольного образования временно приостановлено в семи детских садах, где было зафиксировано несколько случаев заболевания.



Со всей ответственностью заявляем, что правила приема, хранения, приготовления и выдачи продуктов в детских садах проходят строгий ежедневный контроль, чтобы до воспитанников доходила безопасная пища, соответствующая установленным стандартам. Также тщательно соблюдаются санитарно-гигиенические нормы и требования.



Система обеспечения питанием воспитанников в детских садах Тбилиси уже много лет соответствует местным и международным стандартам. В детских садах внедрен стандарт HACCP, который обеспечивает безопасную цепочку поставки питания от производителя до конечного потребителя. Каждый продукт, поступающий в детский сад, сопровождается протоколами лабораторных исследований и другой обязательной документацией. Кроме того, образцы определенных продуктов сохраняются в течение установленного периода времени.



Следует отметить, что до начала воспитательного процесса пищеблоки детских садов проверяются как экспертами Агентства продовольственной безопасности, так и специалистами отдела мониторинга Агентства управления детскими садами Тбилиси. Эти же специалисты проверяют состояние помещений в детских садах, склады с продуктами, температурный режим, качество продукции, сроки ее изготовления и другие параметры.



Еще раз повторяем: в течение дня не зафиксировано увеличения числа обращений воспитанников детских садов в клиники.



Что касается случаев обращений, выявленных за последние 24 часа, и возможных причин заболевания, вопрос находится на стадии изучения. Агентство управления детскими садами Тбилиси ожидает заключения специалистов, после чего будут сделаны дополнительные разъяснения», — говорится в заявлении.





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