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Осуждённые сыграли товарищеский матч с ветеранами сборной Грузии по футболу
18.09.2026 18:58
В пенитенциарном учреждении №17 состоялся товарищеский футбольный матч между осуждёнными и ветеранами национальной сборной Грузии.
В учреждение также приехали представители Ассоциации футбола 7×7. Гости передали пенитенциарному учреждению спортивный инвентарь.
Матч прошёл на стадионе при учреждении и был организован в рамках программы по популяризации здорового образа жизни и физической активности среди заключённых.
Специальная пенитенциарная служба отмечает, что развитие спорта является одним из направлений ресоциализации и реабилитации осуждённых. Для этого в учреждениях обновляют спортивную инфраструктуру, закупают инвентарь и регулярно проводят соревнования и другие спортивные мероприятия.
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