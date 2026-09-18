Осужденный по делу о «4 октября» преподаватель GIPA заключил сделку со следствием

18.09.2026 18:38





Маркетолог и бывший преподаватель GIPA Николоз Гвенцадзе, осужденный по делу о «мирном свержении власти» 4 октября 2025 года, оформил процессуальное соглашение и выйдет на свободу в начале октября. Об этом сообщает грузинская служба Радио Свобода.



Сделку сегодня утвердил Тбилисский апелляционный суда.



Согласно процессуальному соглашению, 5-летний срок заключения, ранее назначенный Гвенцадзе по статье об участии в групповом насилии, сокращен: он проведет в тюрьме один год, а еще три — условно. С учетом времени, уже проведенного под стражей, годичный срок истекает через две недели, после чего Гвенцадзе покинет пенитенциарное учреждение.



Николоз Гвенцадзе — известный грузинский маркетолог, в прошлом маркетинг-менеджер компании Geocell и преподаватель Института общественных дел Грузии (GIPA).



4 октября 2025 года, в день муниципальных выборов, бойкотируемых большей частью оппозиции, в центре Тбилиси прошла акция под лозунгом «мирной революции». После митинга на проспекте Руставели часть участников направилась к президентской резиденции на улице Атонели и попыталась прорваться на территорию комплекса. Полиция оттеснила протестующих, после чего столкновения в центре города продолжались еще несколько часов.



Власти квалифицировали произошедшее как попытку государственного переворота, за которой, по утверждению представителей правящей партии «Грузинская мечта», стояли внешние силы. В оппозиции заявляют о «спланированной провокации» со стороны властей.



Всего по делу о событиях 4 октября к уголовной ответственности привлекли 65 человек, включая политиков, общественных активистов и организаторов акции.



34 фигуранта, включая Гвенцадзе, признали вину и пошли на сделку со следствием. После утверждения процессуальных соглашений 22 освободили прямо из зала суда. Остальным сократили реальные сроки до года. В отношении одного фигуранта — Георгия Кирвалидзе — прокуратура аннулировала предложение о сделке, его дело вернули в Тбилисский городской суд.



15 фигурантов отбывают полные сроки. Они отказываются признавать вину, настаивая, что не совершали вменяемых им преступлений.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





