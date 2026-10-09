СГБ: Двое граждан Грузии, незаконно задержанных 3 сентября в направлении оккупированного Цхинвальского региона, свободны

09.10.2026 21:38





Двое граждан Грузии, незаконно задержанных 3 сентября 2026 года в направлении оккупированного Цхинвальского региона, свободны и находятся на территории, контролируемой центральными властями. Об этом сообщает СГБ Грузии.



По информации ведомства, центральные власти в рамках Механизма превенции инцидентов и реагированию на них (IPRM) регулярно поднимали вопрос о безусловном освобождении граждан Грузии из незаконного заключения.



«Интенсивно использовались как механизм «горячей линии», так и все релевантные средства, имеющиеся в распоряжении центральных властей.



В переговоры активно были включены международные партнеры.



Центральные власти совместно с международными партнерами продолжают активно работать для освобождения всех граждан Грузии, находящихся в незаконном заключении на оккупированных территориях», - отмечается в информации.





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