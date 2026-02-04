В мобильном банке TBC Business появились новые функции для упрощения бизнес-операций

За прошедший год второй по величине банк Грузии добавил несколько полезных возможностей, которые позволяют предпринимателям быстро и легко совершать финансовые операции.



Получение банковских услуг

Любая компания может стать клиентом TBC всего за 90 секунд, полностью онлайн, без дополнительных документов и процедур.



Внедрение системы регистрации для ИП

Если клиент уже пользуется индивидуальным мобильным банкингом, он сможет загрузить приложение для бизнеса и зарегистрироваться, используя то же имя пользователя (Face ID, логин и пароль).



Генерация QR-кода

В мобильном приложении для бизнеса можно создать QR-код для номера счёта. Эта функция особенно удобна для компаний без терминала и при сообщении номер счёта вручную. Для использования QR-кода необходимо нажать на номер счёта, QR-код которого вы хотите создать, после чего код будет автоматически сгенерирован.



Создание счёта-фактуры

В приложение добавлен шаблон счёта-фактуры, позволяющий пользователям получать готовый документ, заполнив только необходимые поля.



Управления новыми пользователями

Руководитель может добавлять сотрудников в приложение для бизнеса и предоставлять им определённые права, в том числе и на определённый период времени.



Открытие счёта

После завершения регистрации корпоративные пользователи могут открыть счёт удалённо через мобильное приложение.





