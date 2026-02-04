Сенат ТГУ выступил против слияния этого вуза с ГТУ

04.02.2026 23:39





По заявлению Представительского совета (Сената) Тбилисского государственного университета, «реформа высшего образования важна для государства, однако ажиотаж, вызванный одной незапланированной инициативой, и продолжающиеся процессы наглядно демонстрируют важность вопроса, его деликатность и необходимость прозрачности».



«К сожалению, до настоящего времени ни одно из учреждений не получило конкретных результатов исследований или каких-либо других обоснований для улучшения качества образования/исследований и/или других возможных позитивных последствий слияния этих двух университетов.



Сенат особо подчеркивает принцип университетской автономии, который является фундаментальной основой современной системы высшего образования. Среди прочего, автономия, гарантированная Конституцией Грузии, обеспечивает независимость университетов в процессах управления. Вопрос объединения без прозрачности, надлежащего академического участия, внутренних консультаций и реального вовлечения органов управления университетов создает риск ограничения автономии и противоречит стандартам управления, установленным в европейском пространстве высшего образования.



Кроме того, Сенат считает, что такая масштабная институциональная реорганизация сопровождается административными и академическими рисками, такими как: несовместимость систем управления, неопределенность статуса, несовместимость внутренних механизмов обеспечения качества и систем управления образовательным процессом, а также организационная нестабильность.



Слияние приведет к трудностям в управлении в долгосрочной перспективе, что напрямую повлияет на качество образования. Кроме того, слияние двух университетов неизбежно приведет к Сокращение числа рабочих мест как для преподавательского, так и для административного персонала.



Исходя из вышеизложенного, Представительский совет (Сенат) ТГУ считает, что инициатива по слиянию Тбилисского государственного университета имени Иване Джавахишвили и Грузинского технического университета необоснованна и, следовательно, неуместна. Сенат требует возвращения процесса в академическое пространство, диалога, вовлечения представителей университетов в изучение вопроса и принятия решений с уважением принципа автономии.



Учитывая все вышесказанное, мы считаем, что процесс слияния двух университетов в этой форме должен быть остановлен, и необходимо продолжить активное общение со сторонами, говорится в заявлении, которое было принято Сенатом ТГУ.



Об объявлении о слиянии Тбилисского государственного университета и Грузинского технического университета 29 января заявил министр образования Гиви Миканадзе.



По словам Миканадзе, это решение станет предпосылкой для того, чтобы Тбилисский государственный университет стал «ведущим центром академического и научного развития в регионе и значительно…» улучшил свои международные рейтинги."





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





