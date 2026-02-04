Масштабная реорганизация мэрии Батуми: минус 36 должностей и новая структура

04.02.2026 22:03





Мэрия Батуми в рамках объявленной реорганизации и реструктуризации объединяет подразделения по функциональному принципу, часть служб упраздняет, а часть — создаёт заново.



По информации мэрии, в результате реформы число штатных единиц сократится с 170 до 134, то есть будут упразднены 36 должностей.



Кто именно потеряет работу, пока неизвестно. На заседании сакребуло представитель партии «Лело» Важа Дарчиа задал вопрос, коснётся ли сокращение сотрудников, ранее подписавших заявление о дистанцировании от приостановки переговоров с ЕС, однако конкретного ответа не получил — в мэрии заявили, что окончательные решения ещё не приняты.



Что меняется в структуре:



- Объединяются подразделения правового обеспечения и административных споров с судами.



- Функции архива и выдачи публичной информации переходят в юридический отдел, а архивное делопроизводство — в отдел документооборота.



- Количество вторичных структурных единиц (отделов) сокращается до 21.



- Служба управления муниципальной собственностью и сервисами переименована в Службу управления муниципальной собственностью.



- Служба муниципальной политики упраздняется.



- Создаётся Служба экономического развития и управления муниципальными организациями.



- Функции материально-технического обеспечения будут выполняться контрактными сотрудниками.



- Отдел по вопросам граждан объединяется с отделом медиа и общественных связей и получает функции международных отношений и протокола — новое название: Отдел по связям с общественностью и протоколу.



- В службе образования, культуры, спорта и молодёжи культурный отдел объединяется с отделом образования и молодёжи.



- В службе внутреннего аудита объединяются аудит и мониторинг рекомендаций — для оптимизации полномочий.



Также перераспределяются полномочия в сфере разрешений на экономическую деятельность — они переходят к отделам распоряжения муниципальной собственностью и контрактного мониторинга.



Сотрудников уже предупредили о возможном увольнении — в течение месяца после утверждения проектов. Соответствующие распоряжения сакребуло Батуми утвердил 30 января.



Согласно действующей структуре, у мэра Батуми — вице-мэр и два заместителя, функционируют 8 первичных структурных единиц, включающих администрацию и службы, а службы — профильные отделы.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





