Абитуриенты в Грузии в случае непоступления в вуз, смогут продолжить учебу в колледже

04.02.2026





Абитуриенты в Грузии, начиная с 2026 года, в случае непоступления в вуз, смогут продолжить учебу в колледже. Об этом в парламенте рассказал замглавы Минобразования Грузии Звиад Габисония.



Чиновник пояснил, что речь идет уже о 2026 годе. Таким образом абитуриенты, кроме ими избранного вуза, смогут дополнительно в программе обозначить еще три 3 профессиональных колледжа или программы, чтобы «подстраховаться» — не пройдя по баллам на факультет университета, продолжить после школы учебу в колледже.



«Сколько бы высших учебных заведений ни захотел студент, он может их обвести по принципу «один город — один факультет». Понятно, что университет и программа, которых не будет в наличии, физически не могут быть выбраны. Также мы желаем, чтобы в дополнение к этим программам у студентов была возможность отметить три колледжа или профессиональной программы — дополнительно, таким образом застраховать себя в случае неудачи при поступлении в вуз, не оказаться вне образовательного процесса. Они смогут выбрать профессиональную программу. Я могу сказать вам, что это решение принято. Никаких ограничений не планируется»— пояснил Габисония.





