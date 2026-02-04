Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Абитуриенты в Грузии в случае непоступления в вуз, смогут продолжить учебу в колледже


04.02.2026   22:09


Абитуриенты в Грузии, начиная с 2026 года, в случае непоступления в вуз, смогут продолжить учебу в колледже. Об этом в парламенте рассказал замглавы Минобразования Грузии Звиад Габисония.

Чиновник пояснил, что речь идет уже о 2026 годе. Таким образом абитуриенты, кроме ими избранного вуза, смогут дополнительно в программе обозначить еще три 3 профессиональных колледжа или программы, чтобы «подстраховаться» — не пройдя по баллам на факультет университета, продолжить после школы учебу в колледже.

«Сколько бы высших учебных заведений ни захотел студент, он может их обвести по принципу «один город — один факультет». Понятно, что университет и программа, которых не будет в наличии, физически не могут быть выбраны. Также мы желаем, чтобы в дополнение к этим программам у студентов была возможность отметить три колледжа или профессиональной программы — дополнительно, таким образом застраховать себя в случае неудачи при поступлении в вуз, не оказаться вне образовательного процесса. Они смогут выбрать профессиональную программу. Я могу сказать вам, что это решение принято. Никаких ограничений не планируется»— пояснил Габисония.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна