В британском парламенте заговорили о влиянии Ирана на Грузию
04.02.2026 21:58
В Палате общин Великобритании депутат-консерватор Марк Притчард заявил, что иранское влияние в Грузии, в отличие от остального Южного Кавказа, не снижается, а растёт.
Он связал это с участившимися визитами Иракли Кобахидзе в Иран и напомнил, что в Грузии зарегистрированы более 13 иранских компаний. По словам депутата, речь может идти не просто о бизнесе, а об обходе санкций.
«Есть риск нарушения санкционных режимов. Эти деньги подпитывают иранский режим, который финансирует вредоносную деятельность по всему миру. Не используется ли Грузия как »чёрный ход» к Чёрному морю?»
— заявил Притчард.
Он напрямую спросил правительство, проверяет ли Лондон утверждения о возможном иранском финансировании грузинских властей.
