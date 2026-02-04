В британском парламенте заговорили о влиянии Ирана на Грузию

04.02.2026 21:58





В Палате общин Великобритании депутат-консерватор Марк Притчард заявил, что иранское влияние в Грузии, в отличие от остального Южного Кавказа, не снижается, а растёт.



Он связал это с участившимися визитами Иракли Кобахидзе в Иран и напомнил, что в Грузии зарегистрированы более 13 иранских компаний. По словам депутата, речь может идти не просто о бизнесе, а об обходе санкций.



«Есть риск нарушения санкционных режимов. Эти деньги подпитывают иранский режим, который финансирует вредоносную деятельность по всему миру. Не используется ли Грузия как »чёрный ход» к Чёрному морю?»

— заявил Притчард.



Он напрямую спросил правительство, проверяет ли Лондон утверждения о возможном иранском финансировании грузинских властей.





