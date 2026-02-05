Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
ГЖД начала модернизацию своих пассажирских поездов


05.02.2026   16:01


«Грузинские железные дороги» сообщили о начале модернизации своих пассажирских поездов.

«В настоящее время два пассажирских поезда находятся на ремонте и начнут обслуживать пассажиров в летний сезон», – говорится в заявлении компании.

Работы осуществляет сама ГЖД. Гендиректор компании Лаша Абашидзе проинспектировал ход ремонта.

В ближайшее время планируется обновить еще три состава. Как отмечает ГЖД, сейчас они обслуживают различные направления, но не маршрут Тбилиси-Батуми, на котором курсируют относительно новые поезда фирмы Stadler.


