ГЖД начала модернизацию своих пассажирских поездов

05.02.2026 16:01





«Грузинские железные дороги» сообщили о начале модернизации своих пассажирских поездов.



«В настоящее время два пассажирских поезда находятся на ремонте и начнут обслуживать пассажиров в летний сезон», – говорится в заявлении компании.



Работы осуществляет сама ГЖД. Гендиректор компании Лаша Абашидзе проинспектировал ход ремонта.



В ближайшее время планируется обновить еще три состава. Как отмечает ГЖД, сейчас они обслуживают различные направления, но не маршрут Тбилиси-Батуми, на котором курсируют относительно новые поезда фирмы Stadler.





