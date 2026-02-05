|
ГЖД начала модернизацию своих пассажирских поездов
05.02.2026 16:01
«Грузинские железные дороги» сообщили о начале модернизации своих пассажирских поездов.
«В настоящее время два пассажирских поезда находятся на ремонте и начнут обслуживать пассажиров в летний сезон», – говорится в заявлении компании.
Работы осуществляет сама ГЖД. Гендиректор компании Лаша Абашидзе проинспектировал ход ремонта.
В ближайшее время планируется обновить еще три состава. Как отмечает ГЖД, сейчас они обслуживают различные направления, но не маршрут Тбилиси-Батуми, на котором курсируют относительно новые поезда фирмы Stadler.
