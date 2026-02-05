Грузия и Румыния подписали меморандум по проекту подводного электрокабеля через Черное море

Глава «Государственной электросистемы Грузии» Вано Зардиашвили и исполнительный директор румынского оператора Transelectrica Штефаница Мунтяну подписали в Бухаресте меморандум о двустороннем сотрудничестве в рамках проекта подводного электрокабеля через Черное море.



Как сообщили в государственной компании, документ определяет рамки взаимодействия сторон и предусматривает координацию работы на этапах подготовки и развития проекта.



Согласно договоренностям, Грузия и Румыния будут совместно проводить необходимые исследования, включая геотехнические и геофизические изыскания морского дна, а также финансовые, правовые, регуляторные, экологические и социальные исследования. Кроме того, соглашение предусматривает координацию институционального представительства проекта в профильных международных организациях.



В компании напомнили, что исследование, проведенное в 2025 году итальянской консалтинговой компанией CESI, подтвердило техническую и экономическую осуществимость проекта. Европейская сеть операторов систем передачи электроэнергии (ENTSO-E) уже включили его в свою стратегию развития. Еврокомиссия присвоила ему статус «проекта взаимного интереса».



Проект подводного кабеля предусматривает строительство высоковольтной линии протяженностью 1 155 км, которая соединит энергосистемы Грузии и Европы через Черное море. Ключевой точкой подключения станет Румыния.



Меморандум о реализации проекта прокладки подводного кабеля впервые подписали 17 декабря 2022 года. Его участниками стали Грузия, Азербайджан, Венгрия и Румыния.





