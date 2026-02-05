|
|
|
Грузия и Румыния подписали меморандум по проекту подводного электрокабеля через Черное море
05.02.2026 16:01
Глава «Государственной электросистемы Грузии» Вано Зардиашвили и исполнительный директор румынского оператора Transelectrica Штефаница Мунтяну подписали в Бухаресте меморандум о двустороннем сотрудничестве в рамках проекта подводного электрокабеля через Черное море.
Как сообщили в государственной компании, документ определяет рамки взаимодействия сторон и предусматривает координацию работы на этапах подготовки и развития проекта.
Согласно договоренностям, Грузия и Румыния будут совместно проводить необходимые исследования, включая геотехнические и геофизические изыскания морского дна, а также финансовые, правовые, регуляторные, экологические и социальные исследования. Кроме того, соглашение предусматривает координацию институционального представительства проекта в профильных международных организациях.
В компании напомнили, что исследование, проведенное в 2025 году итальянской консалтинговой компанией CESI, подтвердило техническую и экономическую осуществимость проекта. Европейская сеть операторов систем передачи электроэнергии (ENTSO-E) уже включили его в свою стратегию развития. Еврокомиссия присвоила ему статус «проекта взаимного интереса».
Проект подводного кабеля предусматривает строительство высоковольтной линии протяженностью 1 155 км, которая соединит энергосистемы Грузии и Европы через Черное море. Ключевой точкой подключения станет Румыния.
Меморандум о реализации проекта прокладки подводного кабеля впервые подписали 17 декабря 2022 года. Его участниками стали Грузия, Азербайджан, Венгрия и Румыния.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна