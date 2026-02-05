Гургенидзе: Я ежедневно общаюсь с министром образования, он ждет замечаний от академических кругов

05.02.2026 17:35





Ректор Технического университета Грузии Давид Гургенидзе заявил, что на запланированной встрече министр образования выслушает мнения как представителей Технического университета Грузии, так и Тбилисского государственного университета по вопросу образовательной реформы.



«У меня ежедневный контакт с министром, он ожидает замечаний, мнений и обсуждения концепции со стороны академических кругов. Затем мы все вместе примем решение. Заместитель министра Звиад Габисония предложил нашему академическому сообществу, профессорам и преподавателям, три варианта для обсуждения. Я сказал, что это была очень плодотворная встреча. Насколько мне известно, у наших коллег есть свои соображения. Я поговорил с министром, он их рассмотрит, и затем мы придём к согласию. Встреча состоится для того, чтобы министр выслушал как позицию Тбилисского государственного университета, так и Технического университета, после чего согласует её и доложит премьер-министру», — отметил Давид Гургенидзе.



Что касается заявления премьер-министра о необходимости уделять особое внимание техническим направлениям, Давид Гургенидзе подчеркнул, что техническое и технологическое образование в Грузии действительно должно быть усилено.



«У Технического университета Грузии есть очень большие традиции, настоящее и, думаю, ещё более хорошее будущее. Страна находится на пути развития, и чем больше у нас будет инженеров и технологов, тем лучше. Мы хотим лучшего — все реформы нужны для того, чтобы грант составлял не 2 250 лари, а чтобы инвестиций было больше, система была ещё сильнее и мы выпускали больше инженеров. Это была мечта и Нико Николадзе. Я — избранный ректор Технического университета, выслушаю все мнения и в итоге сообщу своё решение», — заявил Давид Гургенидзе.



Как известно, завтра, 6 февраля, состоится рабочая встреча с министром образования, науки и молодёжи Гиви Миканадзе, в которой смогут принять участие представители как Тбилисского государственного университета, так и Технического университета. В рамках встречи пройдут дополнительные консультации по вопросу объединения ТГУ и Технического университета.





