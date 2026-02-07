S&P Global прогнозирует рост грузинской экономики на уровне 5,4%.

Разумная по сравнению со странами региона фискальная и монетарная политика способствовала макроэкономической стабильности и улучшению бизнес-среды, — по информации Национального банка Грузии, об этом говорится в отчете S&P.



В отчете S&P Global акцентирует внимание на политике накопления резервов Национального банка. Согласно документу, международные валютные резервы резко выросли за последние месяцы, примерно на 38% в годовом исчислении, и в декабре достигли рекордного уровня в 6,2 млрд долларов США.



По мнению рейтингового агентства, накопление отражает сочетание факторов, включая чистые покупки иностранной валюты Национальным банком на сумму более 2,4 млрд долларов США, увеличение стоимости золотых активов, рост доходов от туризма и поступления денежных переводов.



В обзоре рейтинговое агентство также дает оценку банковскому сектору Грузии, отмечая, что в рамках разумной надзорной политики банковская система страны характеризуется высоким уровнем капитализации, солидными буферами ликвидности и стабильным ростом кредитования.



Качество активов высокое, а уровень неработающих кредитов оставался низким и сохранился на уровне 2,6% в ноябре 2025 года.



S&P Global прогнозирует, что в 2026 году инфляция в среднем составит 3,5%, а рост грузинской экономики — 5,4%.





