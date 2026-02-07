Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Глава МИД: Для нас важно, чтобы позиция Грузии была правильно донесена до наших партнеров


07.02.2026   16:10


«На открытии Олимпийских игр у нас была возможность поговорить с рядом лидеров, включая вице-президента США, госсекретаря и представителей европейских государств. Участие в подобных мероприятиях — лучшая возможность для обмена мнениями», — заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили грузинским журналистам в Италии.

По ее словам, важно правильно донести позицию Грузии до партнеров.

«В церемонии открытия Олимпийских игр принимали участие гости высокого ранга. Представительское участие на Олимпийских играх в Милане было весьма впечатляющим. В мероприятии участвовало очень много лидеров, у нас была возможность пообщаться с рядом лидеров, включая вице-президента США, государственного секретаря, а также других лидеров из разных регионов, в том числе с представителями европейских государств.

Для нас, прежде всего, важно, чтобы позиция Грузии была правильно донесена до наших партнеров, была донесена правильная информация о Грузии. Участие в подобных мероприятиях — это всегда лучшая возможность для обмена мнениями», — отметила Бочоришвили.


