Кавелашвили рассказал о встрече с Вэнсом и Рубио

07.02.2026 15:57





«На встрече с вице-президентом США Дж. Д. Вэнсом и госсекретарем США Марко Рубио были подчеркнуты наши общие ценности», — заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили.



Как отметил Кавелашвили, он надеется на динамичное продолжение отношений с США.



«У нас была возможность поговорить с вице-президентом США Дж. Д. Вэнсом и государственным секретарем Марко Рубио. Встреча была очень теплой. Вы знаете, что у нас есть ценностная общность с нынешней администрацией, в том числе в области национальных интересов и семейных ценностей. Дж. Д. Вэнс не поскупился на добрые слова в адрес нашей страны, он знал историческое отношение Грузии к христианству, упомянул и Патриарха. На встрече была подчеркнута наша ценностная общность. От этой встречи у нас сложилось впечатление, что в ближайшие годы наши отношения будут динамично развиваться», — сказал Кавелашвили.







