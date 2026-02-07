Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Кавелашвили рассказал о встрече с Вэнсом и Рубио


07.02.2026   15:57


«На встрече с вице-президентом США Дж. Д. Вэнсом и госсекретарем США Марко Рубио были подчеркнуты наши общие ценности», — заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили.

Как отметил Кавелашвили, он надеется на динамичное продолжение отношений с США.

«У нас была возможность поговорить с вице-президентом США Дж. Д. Вэнсом и государственным секретарем Марко Рубио. Встреча была очень теплой. Вы знаете, что у нас есть ценностная общность с нынешней администрацией, в том числе в области национальных интересов и семейных ценностей. Дж. Д. Вэнс не поскупился на добрые слова в адрес нашей страны, он знал историческое отношение Грузии к христианству, упомянул и Патриарха. На встрече была подчеркнута наша ценностная общность. От этой встречи у нас сложилось впечатление, что в ближайшие годы наши отношения будут динамично развиваться», — сказал Кавелашвили.


