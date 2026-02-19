Кобахидзе допустил поддержку «альтернативных сетей» для снижения цен в Грузии

19.02.2026 21:22





Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе допустил, что для снижения цен на продовольствие государство займется «поощрением альтернативных сетей».



«Мы не исключаем использования альтернативных механизмов, таких как поощрение альтернативных сетей и так далее», – заявил Кобахидзе сегодня журналистам.



Другим вероятным механизмом он назвал внесение поправок в законодательство.



«Я думаю, что все это в конечном итоге принесет результаты, в том числе и долгосрочные, а именно, обеспечит регулирование цен в долгосрочной перспективе», – сказал он.



В контексте снижения цен в правящей «Грузинской мечте» уже несколько раз упоминали создание некой «альтернативной сети» государством.



Как сказал Кобахидзе в ходе дебатов на телеканале «Имеди» 10 февраля, «внутри команды» они уже говорили о том, что «при поддержке государства можно было бы заняться формированием альтернативной, условно говоря, сети поставок, которая выполняла бы функцию регулятора цен».



«Такое решение в принципе возможно – как в сфере продовольствия, так и, например, в случае детского питания и медикаментов», – сказал он.



Кобахидзе добавил, что до того, как наступит время «разных альтернатив», власти надеются на «снижение цен непосредственно со стороны бизнеса».



В конце 2025 года Кобахидзе выступил с обращением к населению, пообещав «разобраться» с высокими ценами на продовольствие. По результатам правительственного исследования выяснилось, что многие базовые продукты в грузинских сетевых магазинах стоят на 50-180% дороже, чем в Европе. В правительстве допустили, что причиной мог стать сговор дистрибьюторов и торговых сетей.



Служба госбезопасности и финансовая полиция начали проверку рынка на наличие признаков уголовных правонарушений. В ходе разбирательств власти решили, что вместе с ценами на продукты изучат также стоимость топлива и лекарств.



В правительстве Грузии прошли встречи с ретейлерами, а также представителями сетевых супермаркетов, крупных топливных компаний, аптек и местных производителей. Сейчас изучение вопроса продолжает специальная следственная комиссия в парламенте Грузии.



Источник: Новости - Грузия

