Автоимпортеры и автодилеры провели в Рустави акцию протеста

21.02.2026 20:56





Автоимпортеры и автодилеры провели возле авторынка в Рустави акцию протеста.



Они выступают против решения правительства о запрете импорта автомобилей старше 6 лет с 1 апреля.



По словам участников акции, часть логистических компаний остановится, и большинство дилеров останутся без работы.



Для справки, правительство Грузии приняло постановление, согласно которому с 1 апреля импорт, первичная и временная регистрация автомобилей категории М1 старше 6 лет в Грузии будут запрещены.



Исключение составляют автомобили категории М1, транспортировка которых начата до 1 апреля или которые уже ввезены на таможенную территорию Грузии. Первичная регистрация таких автомобилей будет произведена в соответствии с условиями, действующими до 1 апреля.





