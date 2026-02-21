|
|
|
Автоимпортеры и автодилеры провели в Рустави акцию протеста
21.02.2026 20:56
Автоимпортеры и автодилеры провели возле авторынка в Рустави акцию протеста.
Они выступают против решения правительства о запрете импорта автомобилей старше 6 лет с 1 апреля.
По словам участников акции, часть логистических компаний остановится, и большинство дилеров останутся без работы.
Для справки, правительство Грузии приняло постановление, согласно которому с 1 апреля импорт, первичная и временная регистрация автомобилей категории М1 старше 6 лет в Грузии будут запрещены.
Исключение составляют автомобили категории М1, транспортировка которых начата до 1 апреля или которые уже ввезены на таможенную территорию Грузии. Первичная регистрация таких автомобилей будет произведена в соответствии с условиями, действующими до 1 апреля.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна