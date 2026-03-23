Грузию посетит делегация американских инвесторов

23.03.2026 10:58





По приглашению Национального банка Грузии страну посетит делегация американских инвесторов, объединяющая такие известные международные инвестиционные и финансовые компании, как JPMorgan, Morgan Stanley Investment Management, Kirkoswald, Aberdeen, MetLife и другие, — говорится в сообщении Национального банка.



По их информации, в рамках визита американские инвесторы встретятся с представителями государственного и частного сектора. Кроме того, состоится совместная встреча с президентом Национального банка Грузии Натией Турнава и министром финансов Лашей Хуцишвили.



В ходе встречи Натия Турнава и Лаша Хуцишвили представят американским инвесторам инвестиционную среду Грузии и макроэкономические показатели страны. Также они предоставят информацию о стабильности банковского и финансового сектора Грузии.



«Визит американских инвесторов в Грузию направлен на углубление сотрудничества с международными институциональными инвесторами и обмен информацией об инвестиционных возможностях. В рамках подобных встреч инвесторы смогут ознакомиться с макроэкономической средой страны и текущей ситуацией в финансовом секторе. Этот визит еще раз подчеркивает доверие американских инвесторов и высокий интерес к Грузии», — отметила президент Нацбанка Натия Турнава.



Группа американских инвесторов, находящаяся с визитом в Грузии, также примет участие во второй международной конференции по рынкам капитала, которая в этом году проводится при организации «TBC Capital» и поддержке Национального банка Грузии.





