Народный защитник представил суду мнение «друга суда» по делу обвиняемого Пааты Манджгаладзе

23.03.2026 12:24





23 марта Народный защитник Грузии представил в Тбилисском городском суде мнение «друга суда» (Amicus Curiae) по делу обвиняемого Паата Манжгаладзе.



По информации аппарата Народного защитника Грузии, в результате изучения материалов уголовного дела, представленных адвокатом обвиняемого, были выявлены важные с точки зрения прав человека вопросы.



«Паате Манжгаладзе предъявлено обвинение в организации группового насилия, однако остается неясным, какое именно конкретное действие совершил обвиняемый. Он, как и ряд других обвиняемых, был назван одним из организаторов акции, а не организатором группового насилия. Примечательно, что в деле отсутствуют доказательства, подтверждающие призывы с его стороны к насилию и/или факт отдачи указаний/приказов/инструкций относительно насилия; также отсутствуют документы, отражающие или подтверждающие разработку какого-либо плана совместно с другими обвиняемыми по делу об организации группового насилия, распределение ролей между ними.



В документе, представленном Народным защитником, рассмотрено содержание принципа законности, гарантированного Конституцией и Европейской конвенцией, а также разъяснения Верховного суда Грузии и устоявшиеся в юридической литературе подходы по делам, связанным с организацией/руководством групповым насилием в соответствии с уголовным законом; подчеркнута необходимость наличия совместного плана и общей цели (с установлением конкретного времени соглашения и круга участников) при соисполнительстве, совместного осуществления состава деяния с прямым умыслом (с функциональным распределением ролей), а также установления роли и функции каждого участника. Без выяснения этих обстоятельств закон исключает возможность возложения ответственности.



Народный защитник выражает надежду, что приведённая в заключении правовая аргументация поможет суду при принятии решения. Надлежащее рассмотрение судом указанных обстоятельств и представление обоснованной позиции окажут непосредственное влияние как на обеспечение прав и свобод отдельных лиц, так и на развитие дальнейшей судебной практики», — говорится в заявлении аппарата Народного защитника.





