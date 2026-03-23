Ложный звонок о теракте поступил в собор Святой Троицы во время отпевания патриарха

23.03.2026 13:50





Во время отпевания Католикоса-Патриарха всей Грузии Илии II в собор Святой Троицы поступило ложное сообщение готовящихся террористических атаках.



«22 марта этого года, примерно в 14:30, в Управление безопасности полиции Министерства внутренних дел поступили два анонимных звонка о террористических актах. Автор звонков заявил, что если в течение ближайших 20 минут не будет проведена эвакуация, произойдёт взрыв. Для сокрытия следов и усложнения своей идентификации инициатор звонков изменил голос с помощью специального программного обеспечения, использовал виртуальный телефонный номер иностранного государства и скрыл IP-адрес.



В результате комплексных оперативно-розыскных и следственных мероприятий уже вечером того же дня удалось установить личность несовершеннолетнего, причастного к преступлению, и провести с ним следственные действия. Изъяты несколько мобильных телефонов, ноутбуки и другие важные для дела доказательства. Несовершеннолетний признал совершённое преступление.



Несовершеннолетнему будет предъявлено обвинение по статье 331 Уголовного кодекса — за ложное сообщение о терроризме, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.



Служба государственной безопасности и её Контртеррористический центр обладают всеми необходимыми возможностями, включая современные технические средства, для выявления и идентификации подобных преступлений. Поэтому предупреждаем, что по каждому подобному факту последует жёсткая правовая реакция», — говорится в сообщении ведомства», — заявляет Служба государственной безопасности.





