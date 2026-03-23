Четвертому и пятому президентам Грузии не разрешили присутствовать на прощании с патриархом

23.03.2026 13:33





Четвертому и пятому президентам Грузии не разрешили присутствовать на прощании с патриархом в соборе Святой Троицы — по словам Эки Беселии, происходящие в храме события нарушили чувство единства и создали впечатление, что пространство сосредоточено вокруг «одной политической группы».



«То, что происходило снаружи - искренние слезы, любовь и благодарность всех присутствующих, внутри, где проходило прощание с Его Святейшеством, каким-то образом создавало ощущение, будто это пространство закрыто только для одной политической группы, что нарушало целостность, которая называется единством и единством. Было обидно, что президент Саломе Зурабишвили вчера несколько часов стояла рядом со мной, и ей тоже не разрешили войти внутрь, чтобы попрощаться с Патриархом, что стало бы гораздо большей демонстрацией единства, нежели когда увидели там формат, модель представительства одной партии», — говорит Беселия.



На церемонии прощания с Илией II в Троицком и Сионском соборах присутствовали в основном лидеры «Грузинской мечты». Представителям других политических сил не разрешили войти на территорию соборов, и они находились снаружи, вместе с гражданами.



По сообщению «Пирвели», ряд политиков запросили пропуска на церемонию прощания с Патриархом, но их просьбы не были удовлетворены. Среди них не смогли присутствовать на церемонии четвертый и пятый президенты Грузии.



Между тем, пропуском для входа без общей очереди воспользвалась грузинская певица Нуца Бузаладзе. Об этом написал фотограф Леван Зазадзе, снимавший в эти дни прощание с Католикосом-Патриархом:



"Когда люди часами стояли в очереди, некоторые даже по 12-13 часов (многие так и не смогли зайти до конца), в это время, например, Нуца Бузаладзе благодаря пропуску не задержалась ни на минуту, чтобы войти в собор Самеба.

В какой-то момент еще можно понять, что кто-то называется премьером, кто-то президентом и у них есть какие-то привилегии (меня, например, и это раздражает в такие моменты). Но какое должностное лицо Нуца Бузаладзе? Или государственный служащий?<>".







