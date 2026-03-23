Капитан сборной Грузии по футболу объявил о завершении карьеры в национальной команде

23.03.2026 12:22





Капитан сборной Грузии по футболу Гурам Кашия в июне завершит карьеру в национальной команде. Об этом он заявил на встрече с журналистами в пресс-конференц-зале им. Михаила Месхи.



«Сейчас действительно тяжелые дни для всей страны. Хочу выразить глубокое сожаление в связи с кончиной Католикоса-Патриарха и искренние соболезнования всему грузинскому народу.



Теперь я могу сказать, что особенно готовлюсь к своему последнему матчу за сборную, который состоится в июне. Я хотел лично сообщить об этом вам — болельщикам сборной Грузии, моим поклонникам и всей стране.



В возрасте 38 лет пришло время поблагодарить вас и объявить о завершении моей 17-летней карьеры в национальной команде. Думаю, эта фраза отвечает на все вопросы относительно моего решения. Это было действительно долгое, интересное и наполненное воспоминаниями футбольное путешествие.



Я счастлив, что на протяжении многих лет служил своей стране и представлял вид спорта, который любят во всем мире. Рад, что у меня была возможность играть вместе с выдающимися грузинскими футболистами разных поколений.



Для меня огромная честь быть капитаном такой талантливой и достойной команды. Вместе мы достигли не только наших целей, но и большой мечты каждого грузина — сыграли на чемпионате Европы. Каждый момент, связанный с этим путем, для меня больше, чем история. Каждая минута, проведенная с тренерами и командой, незабываема — об этом я обязательно еще подробно расскажу.



Особенными остаются эмоции, которые я чувствую от болельщиков как на стадионе, так и за его пределами. Именно они делают мою карьеру ярче. Каждое слово, которое я слышал от вас, для меня ценно.



Ближайшие два матча я уже буду ждать как болельщик, а в июне, в товарищеской игре против Румынии, я в последний раз выйду на поле в составе сборной Грузии в своей гордой футболке.



Увидимся на моем 129-м, последнем и самом незабываемом матче за сборную», — заявил Кашия.



Дебют Гурама Кашия в составе национальной сборной состоялся в 2009 году в Тбилиси в матче против Черногории. На данный момент 38-летний защитник провел 128 матчей за сборную и забил три гола. Под его капитанством сборная Грузии впервые выступила на чемпионате Европы 2024 года, успешно преодолела групповой этап и вошла в число 16 лучших команд Европы.



Товарищеский матч Грузия — Румыния состоится 2 июня на стадионе им. Михаила Месхи.







