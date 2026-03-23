На улицах Тбилиси, Батуми и Зугдиди установлены мониторы с изображением Илии Второго


23.03.2026   12:18


В память о Католикосе-Патриархе всея Грузии на установленных на улицах Тбилиси мониторах демонстрируются фотографии Илии II с надписью «Я люблю тебя, Грузия». Фотографии с такими же надписями размещены в Зугдиди и Батуми.

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II был похоронен вчера в Сионском соборе. Сотни тысяч людей пришли почтить его память в последний путь. Патриарх скончался 17 марта в возрасте 93 лет.


﻿
