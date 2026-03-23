В феврале иностранцы приобрели в Батуми больше квартир, чем грузины — Colliers Georgia

23.03.2026 12:01





В феврале 2026 года рост числа сделок с новостройками в Батуми был в основном обусловлен активностью иностранных покупателей. Об этом говорится в обновленных данных, опубликованных компанией Colliers Georgia на сайте Recov.ge.



«Доля иностранных граждан в общем количестве сделок превысила долю граждан Грузии как на первичном, так и на вторичном рынках», — отмечает Colliers Georgia.



В частности, доля иностранцев на вторичном рынке составила 50%. По сравнению с февралем прошлого года количество иностранных покупателей на первичном рынке новостроек увеличилось на 53,9%, а на вторичном рынке — на 47,6%.



В феврале 2026 года количество сделок с жилыми квартирами в Батуми увеличилось на 19,7% по сравнению с февралем прошлого года, достигнув 1 315 единиц, а объем рынка вырос на 1% до 82 млн долларов США. Количество сделок с новостройками увеличилось на 20,25% в годовом исчислении, а количество сделок с вторичными квартирами выросло на 18,9%. Количество сделок с новостройками увеличилось на 22,7% по сравнению с февралем 2025 года, в то время как количество сделок с вторичным жильем сократилось на 12,8%. Число сделок выросло как на первичном (24,4%), так и на вторичном (21,4%) рынках новостроек.







