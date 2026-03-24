|
|
|
Все пять объявленных тендеров на реконструкцию проспекта Руставели провалились
24.03.2026 11:34
Тендеры на сумму 12,3 миллиона лари, объявленные мэрией Тбилиси 20 февраля, отменены, сообщает бизнес-портал BM.ge.
Согласно информации на сайте Национального агентства государственных закупок, ни одна компания не подала заявки на участие в этих тендерах.
Объявленные тендеры предусматривали реконструкцию асфальтового покрытия пяти участков, от метро Руставели до площади Свободы.
В условия тендера входили укладка новых тротуаров, установка водоотводных систем, демонтаж существующих колодцев и установка новых, восстановление и гидроизоляция подземных ходов, установка ограждений и новых пожарных гидрантов.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна