Все пять объявленных тендеров на реконструкцию проспекта Руставели провалились

24.03.2026 11:34





Тендеры на сумму 12,3 миллиона лари, объявленные мэрией Тбилиси 20 февраля, отменены, сообщает бизнес-портал BM.ge.



Согласно информации на сайте Национального агентства государственных закупок, ни одна компания не подала заявки на участие в этих тендерах.



Объявленные тендеры предусматривали реконструкцию асфальтового покрытия пяти участков, от метро Руставели до площади Свободы.



В условия тендера входили укладка новых тротуаров, установка водоотводных систем, демонтаж существующих колодцев и установка новых, восстановление и гидроизоляция подземных ходов, установка ограждений и новых пожарных гидрантов.





