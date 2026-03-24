Все пять объявленных тендеров на реконструкцию проспекта Руставели провалились


24.03.2026   11:34


Тендеры на сумму 12,3 миллиона лари, объявленные мэрией Тбилиси 20 февраля, отменены, сообщает бизнес-портал BM.ge.

Согласно информации на сайте Национального агентства государственных закупок, ни одна компания не подала заявки на участие в этих тендерах.

Объявленные тендеры предусматривали реконструкцию асфальтового покрытия пяти участков, от метро Руставели до площади Свободы.

В условия тендера входили укладка новых тротуаров, установка водоотводных систем, демонтаж существующих колодцев и установка новых, восстановление и гидроизоляция подземных ходов, установка ограждений и новых пожарных гидрантов.


﻿
