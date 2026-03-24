Протопресвитер Георгий Звиададзе: На заседании комиссии премьер подчеркнул, что в храме должно быть столько людей, насколько это будет возможно

24.03.2026 12:54





Протопресвитер, отец Георгий Звиадзе, разъяснил, как распределялись пропуска на церемонию похорон Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II.



По его словам, никаких указаний о том, кому должен был выдаваться пропуск, а кому нет, не было.



«Что могу сказать с полной честностью и правдой: на заседании, которое проходило в Государственной канцелярии под председательством премьер-министра, господин Ираклий Кобахидзе особо отметил, что народ обязательно должен быть в храме и по возможности - в максимально большом количестве, которое может вместить кафедральный собор Самеба. Кому выдавать пропуск, а кому нет - такого там не определялось. Я точно не знаю, кто конкретно распределял пропуска, но никаких указаний на этот счёт не было. Позиция митрополита Шио Муджири была такой же: народ должен быть в храме, потому что личность Патриарха связана со всем обществом, с людьми. Меня очень тронуло, что позиция и премьера, и предстоятеля Патриархии была однозначной. Никаких указаний о том, кому давать пропуск, а кому нет, не было. У меня была определённая обязанность перед моим Святейшеством, я был крайне занят и не интересовался, кто именно распределял пропуска», - заявил отец Георгий Звиадзе.



Напомним, Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II скончался 17 марта. С 18 марта в кафедральном соборе Самеба проходила гражданская панихида, на которой дань уважения Патриарху отдали тысячи граждан. Патриарх Илия II был похоронен 22 марта в соборе Сиони.





