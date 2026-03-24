Грузия должна избрать нового патриарха в течение двух месяцев

24.03.2026 13:41





После похорон Илии II Грузинская православная церковь вступила в переходный период. Система, почти 50 лет сосредоточенная вокруг одной фигуры, теперь переходит к коллективному принятию решений. В ближайшие два месяца Церковь должна избрать нового патриарха. Этот процесс формально строго регламентирован, но в действительности он гораздо сложнее и многограннее.



Церковь без патриарха: кто теперь правит?

Сейчас Церковью управляет митрополит Сенаки и Чхороцку Шио Муджири. Это не временное соглашение или политический компромисс — это заранее установленный механизм. Сам Илиа II назначил Шио Муджири местоблюстителем Патриаршего престола в 2017 году. После смерти патриарха власть Шио автоматически вступила в силу.



Формально все члены Церкви обязаны подчиняться Престолу. На практике же начинается этап, на котором станет ясно, насколько едина внутренняя церковная система.



Как избирается патриарх: сложный, но строго регламентированный процесс

Избрание патриарха не происходит за одно заседание или одним решением. Процесс разделен на два этапа и предполагает участие нескольких учреждений.



Первый этап: Священный Синод — выдвижение кандидатов

Первый этап включает в себя заседание Священного Синода, в состав которого в настоящее время входят 39 иерархов.



Каждый член Синода имеет право выдвинуть одного кандидата, включая себя. Наконец, путем тайного голосования выбираются три кандидата, получившие наибольшее количество голосов.



Второй этап: расширенное церковное голосование

На расширенном голосовании присутствуют все члены Синода, представители духовенства и мирян, приглашенные из епархий, а также делегаты от монастырей и богословских школ.





Они принимают участие в дискуссии, но право голоса имеют только члены Священного Синода. То есть окончательный выбор по-прежнему делают все те же 39 человек.



Кандидат, получивший более половины голосов — то есть не менее 20 голосов — будет считаться патриархом. Если этого не произойдет, пройдет второй тур между двумя лидирующими кандидатами.



Сроки: когда у Церкви появится новый лидер?

Согласно церковным правилам, процесс строго ограничен по времени.



Расширенное голосование должно состояться не ранее чем через 40 дней после смерти патриарха и не позднее чем через два месяца.



Это означает, что в течение максимум двух месяцев Грузинская православная церковь получит нового патриарха.



Интронизация традиционно пройдет в соборе Светицховели.



Завещание, которой никто не видел

Одним из главных документов, определяющих весь этот процесс, является завещание Патриарха. Однако оно официально не опубликовано, и нет никакой информации о его обнародовании.



Андриа Джагмаидзе, руководитель Пресс-службы Патриархии Грузии, говорит, что назначение Шио Муджири на престол в 2017 году следует рассматривать как «волю» Патриарха. По его словам, сам Илиа II заявлял, что все, что должно было быть в завещании, он уже публично озвучил.



Кто может стать патриархом?

Наиболее реалистичным кандидатом на пост Патриарха, поддерживаемым «Грузинской мечтой», является Шио Муджири.



О других конкретных кандидатах ничего не известно.



Согласно правилам, критерии для кандидата на пост Патриарха строго определены:



● должен быть этническим грузином;



● должен быть действующим первосвященником;



● должен иметь богословское образование;



● должен быть монахом;



● возраст: минимум 40, максимум 70 лет;



● должен иметь опыт управления церковью.



Формально все ясно. В действительности же главный вопрос вовсе не в процедуре. Сегодня основные вопросы таковы: кто контролирует голоса Синода? Насколько консолидирована поддержка кандидата? Будет ли конкуренция внутри Церкви?



За 49 лет правления Илии II Церковь сформировалась как сильная централизованная система. Авторитет Патриарха был настолько высок, что до недавнего времени внутренние церковные конфликты редко становились достоянием общественности. После его смерти этот баланс может измениться.



Что известно о главном претенденте — Шио Муджири?

Сегодня наиболее реалистичным кандидатом на пост патриарха считается митрополит Сенаки и Чхороцку Шио Муджири.





Митрополиту Шио — в миру Элизбару Муджири — 57 лет. Он получил образование в Тбилисской школе №53, а затем продолжил обучение в Тбилисской государственной консерватории по классу виолончели.



Его церковная жизнь началась в 1993 году, когда он принял монашеский постриг и получил имя Шио. Вскоре после этого он был рукоположен в диаконы и священники. С 1990-х годов он активно участвует в церковной жизни и служил настоятелем различных церквей, в том числе церкви Святого Гиоргия в Клдисубани и церкви Святого Николая в крепости Нарикала.



Он получил богословское образование в Батумской духовной семинарии, а затем продолжил обучение в Московской духовной академии и Свято-Тихоновском богословском институте.



В 2003 году Священный Синод назначил его главой вновь созданной Сенакской и Чхороцкуйской епархии. В последующие годы его карьера стремительно развивалась: в 2009 году он стал архиепископом, а в 2010 году получил титул митрополита. Шио Муджири также управляет приходами Грузинской православной церкви в Австралии и Новой Зеландии.



Он был другом детства бывшего президента Гиорги Маргвелашвили и бизнесмена Левана Васадзе.



Кому принадлежал последний день Патриархата?

Похороны Патриарха подняли еще один важный вопрос — о взаимоотношениях Церкви и государства.



В день похорон Илии II вход в собор Святой Троицы и прощание с Патриархом были возможны только по специальным пропускам.



Эти пропуска выдавались в основном представителям правящей партии, их семьям, а также общественным деятелям и знаменитостям, близким к «Грузинской мечте».



Из числа мирян прощальные речи произносили только представители правительства, включая президента, премьер-министра и почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзину Иванишвили.



Представителям оппозиции, включая внепарламентские партии и бывших президентов Гиорги Маргвелашвили и Саломе Зурабишвили, вход в собор был запрещен.



За организацию похорон отвечала совместная комиссия, в которой участвовали представители как правительства, так и церкви. Однако не было ясно, кто и по какому принципу определял, кто будет находиться в храме.



Богослов Шота Кинцурашвили характеризует этот процесс как «неудобный и несправедливый», а политолог Арчил Гамзардиа оценивает его как попытку превратить религиозный авторитет в политический капитал.



Источник: JAMnews

