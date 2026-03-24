Шесть человек задержаны в Западной Грузии по обвинению в незаконном хранении оружия


24.03.2026   15:24


Сотрудники отдела полиции Самегрело-Земо Сванети Министерства внутренних дел, а также Зугдидского и Чхоротского районов арестовали 6 человек по обвинению в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

В результате обысков личных вещей, жилых домов, транспортных средств и вспомогательных складских помещений обвиняемых в качестве вещественных доказательств были изъяты огнестрельное оружие различных моделей, боеприпасы и взрывные устройства.

Ведется расследование по статье 236 Уголовного кодекса, предусматривающей лишение свободы на срок до 6 лет.


﻿
