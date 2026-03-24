Вашадзе: Несправедливость проникает во все части общества

24.03.2026 16:48





Мать четырёх детей отправлена в тюрьму на полтора года. Эта несправедливость затронула не только Элене - Она сегодня охватывает все слои общества, — так лидер партии «Стратегия-Агмашенебели», представитель «Оппозиционного альянса» Георгий Вашадзе прокомментировал судебное решение, по которому лидер «Дроа» Элене Хоштария приговорена к 1 году и 6 месяцам лишения свободы.



По словам Вашадзе, «единственный путь противостоять этой несправедливости - консолидация и единство».



«Мать четырёх детей отправлена в тюрьму на полтора года. Эта несправедливость затронула не только Элене - сегодня она проявляется во всех слоях общества: кого-то это коснулось арестом, кого-то - штрафами, кого-то - увольнением с работы, кого-то - вынужденным отъездом из страны.



Против этой несправедливости единственный путь - консолидация и совместное сопротивление. Именно этот путь выведет Грузию из этого тяжёлого кризиса. Несколько десятков людей, являющихся источником этой несправедливости, не смогут противостоять единому грузинскому народу. Эта борьба обязательно завершится победой правды. Моё полное солидарное участие и поддержка Элене!» - заявил Георгий Вашадзе.





