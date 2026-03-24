Вольский: Элене Хоштария сидит в тюрьме не за надпись, сделанную фломастером, она сидит за попытку развития схемы, называемой революцией

24.03.2026 16:48











Разумеется, Элене Хоштария сидит в тюрьме не за надпись фломастером - Она находится под стражей за попытку реализации схемы, которую называют революцией, - заявил первый вице-спикер парламента Гия Вольский.



По словам Вольского, Хоштария наказана за экстремизм, а не за использование фломастера для повреждения «баннера».



«Разумеется, очень жаль, когда мать четырёх детей участвует в революционных процессах и не только не признаёт свою вину, но утверждает, что действовала правильно и, если будет возможность, сделает ещё больше. В том числе она демонстрировала пиротехнику, которая хранилась в её офисах. Она заявила, что это её оружие, и этим оружием вновь будет противостоять стабильности, присущей нашей стране в этот сложный период. Её сторонники, разумеется, не замедлили, и так же, как в случае с Саакашвили (прим. 3-й президент Грузии), назвав дело последнего «делом пиджаков», назвали ее дело «делом фломастера».



Ещё раз повторяю: очень жаль, но реальность показывает, что государство должно себя защищать. Особенно учитывая ситуацию в мире и необходимость законов, направленных против политики, противостоящей Грузии, и того, чтобы страна не оказалась вовлечена в глобальный конфликт.



Что касается Хоштария и других политических фигур, разделяющих её идеи, их единственная цель - прийти к власти в Грузии через революционный путь, установив марионеточное правительство, зависимое от международной политической конъюнктуры и поддерживаемое определёнными странами. Российская агрессия должна быть направлена на Грузию, чтобы Европа освободилась от угроз, которые, по их мнению, Россия представляет в ближайшем будущем. Эта формула соблюдается, и в этом заключается преступление Хоштария. Именно следуя этой формуле, она считает революционный путь правильным и делает всё для его реализации, включая организацию физической силы.



Разумеется, она сидит в тюрьме не за надпись фломастером. Все это понимают. Она сидит за попытку реализации схемы, называемой революцией. Организация процесса по свержению власти революционным путем является основанием наказания за экстремизм, а не за использование фломастера, хотя и это, конечно, является преступлением, но значительно меньшей тяжести по сравнению с действиями Хоштария. Очень жаль, что это произошло на скамье подсудимых. Жаль констатировать, что она проявила себя в противодействии законам государства не словами, а конкретными действиями, которые можно квалифицировать как экстремизм», - заявил Гия Вольский.





