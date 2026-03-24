Игроки сборной Грузии почтили память Католикоса-Патриарха в Сионском соборе

24.03.2026 15:25





Члены национальной сборной Грузии по футболу, которые готовятся к мартовским товарищеским матчам в Тбилиси, посетили Сионский кафедральный собор и почтили память Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II.



Команда под руководством Вилли Саньоля собралась в полном составе и сегодня утром в Сионском соборе почтительно вспоминала ушедшего Патриарха. От имени команды венок к могиле возложил Хвича Кварацхелия. Футболисты присутствовали на панихиде по душе Илии II.





