Игроки сборной Грузии почтили память Католикоса-Патриарха в Сионском соборе


24.03.2026   15:25


Члены национальной сборной Грузии по футболу, которые готовятся к мартовским товарищеским матчам в Тбилиси, посетили Сионский кафедральный собор и почтили память Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II.

Команда под руководством Вилли Саньоля собралась в полном составе и сегодня утром в Сионском соборе почтительно вспоминала ушедшего Патриарха. От имени команды венок к могиле возложил Хвича Кварацхелия. Футболисты присутствовали на панихиде по душе Илии II.


