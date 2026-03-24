Купрадзе: Отправка Элене Хоштария в тюрьму — это решение в рамках политического преследования и мести

24.03.2026 14:03





Член партии «Лело – Сильная Грузия» Ираклий Купрадзе заявил, что когда женщину-политика, мать четырёх детей, отправляют в тюрьму на один год и шесть месяцев за надпись на политическом баннере, сделанную маркером, это не является правосудием.



По его словам, приговор лидеру «Дроа» Элене Хоштария — это решение, принятое «Грузинская мечта».



«Когда женщину-политика, мать четырёх детей, из-за надписи маркером на политическом баннере отправляют в так называемую тюрьму на один год и шесть месяцев, это не правосудие, это не судебная система. Это решение, принятое «Грузинская мечта», политическое преследование и политический расчёт. Другой оценки этому быть не может», — заявил Купрадзе.



Напомним, что Тбилисский городской суд приговорил Элене Хоштария к лишению свободы сроком на один год и шесть месяцев.







