Протопресвитер Звиададзе: о преемнике патриаршего престола: «Этот вопрос больше не стоит»

24.03.2026 13:44





Протопресвитер Георгий Звиададзе прокомментировал вопрос наличия завещания Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго, где якобы может быть написано имя следующего главы Грузинской православной церкви.



По словам отца Георгия, никакого завещания нет, и в нем вообще не было необходимости, поскольку Патриарх Илиа Второй назначил митрополита Шио своим преемником при жизни, и в завещании нет необходимости.



Он пояснил, что в соответствии с каноническим правилом о завещании, если Патриарх не называет своего преемника при жизни, то пишет завещание.



«Учитывая, что Патриарх, как очень мудрый Пастырь Апостольской церкви Грузии, еще при жизни, чтобы не вызывать никаких споров и недовольства, решил назначить местоблюстителя, необходимость в завещании, естественно, отпала. Когда человек при своей жизни утверждает преемника патриаршего престола, в завещании нет необходимости. Следовательно — завещания нет», — заявил Звиададзе.



Но если Патриарх не назначил своего преемника при жизни и нет завещания, то согласно хиротонии (греч. — рукоположение), главенствующий священник, который является первым среди первосвященников в Священном Синоде, который первым получил посвящение, и будет считаться преемником патриаршего престола ГПЦ.



«Сегодня этот вопрос больше не стоит. По очень твердому и недвусмысленному решению Католикоса-Патриарха всея Грузии Патриарх назначил митрополита Шио своим патриаршим престолонаследником, и в этом нет никаких сомнений для членов Священного Синода и нашего общества», — заявил отец Георгий Звиададзе.



На вопрос: «Существует ли завещание физически?» — отец Георгий Звиададзе ответил, что не существует, иначе Священный Синод знал бы об этом.



Он также отметил, что порядок избрания Патриарха не может быть изменен.



Протопресвитер не исключил возможности созыва Священного Синода еще до истечения 40 дней после смерти Илии Второго, но только по организационным вопросам.



Источник: SOVA

