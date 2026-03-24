Папуашвили: В это скорбное время в Грузии произошло очередное нападение на грузинский народ

24.03.2026 12:08





Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, отвечая на вопрос, заявил, что заседание Хельсинкской комиссии проходило в те дни, когда Грузия находилась в трауре.



«Мы не услышали ни слова от Джо Уилсона и других членов Хельсинкской комиссии, которые, если их спросить, считают себя сторонниками грузинского народа и якобы днём и ночью думают о Грузии», — заявил Папуашвили.



Ему был задан вопрос: «В отличие от государственного секретаря США Марко Рубио, европейские лидеры не выразили соболезнования грузинскому народу, заявления были сделаны лишь на уровне посольств. Как вы это объясните?»



«Это ещё раз показывает, что то, что мы видим со стороны некоторых иностранных политиков, — фарс. Это обычный купленный лоббизм, не имеющий никакого отношения ни к Грузии, ни к грузинскому народу, ни к каким-либо искренним эмоциям. Возможно, они даже не поняли, что произошло в Грузии, или поняли, но не осознали.



Мы также видели в Европе представление различных отчётов и так далее. И даже в этот период скорби вновь происходили атаки на грузинский народ. Это и есть тот самый цивилизационный разрыв, о котором мы говорим, — направление, в котором сегодня ведут европейскую цивилизацию. Политическая повестка стоит выше человеческих ценностей.



Хочу поблагодарить послов, которые присутствовали в соборе Святой Троицы в Тбилиси как в дни траура, так и в день похорон, и выразили свое сожаление в связи с этой утратой.



С другой стороны, мы не увидели ни одного из тех европейских лидеров, которые обычно быстро выступают с комментариями о Грузии. В такой момент скорби они не нашли ни слов, ни времени, а точнее — не нашли эмоции, потому что не понимают этих чувств. Наши эмоции, связанные с церковью, патриархом, подлинными ценностями, на которых стоит Грузия, отличаются от тех псевдоценностей, на которых основываются эти политические лидеры.



Таким образом, это также стало большим уроком для грузинского народа», — заявил Шалва Папуашвили.





