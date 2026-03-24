Посольство США: 24 марта 1992 года Соединенные Штаты и Грузия установили дипломатические отношения, заложив основу для десятилетий партнерства и сотрудничества

«Тридцать четыре года назад, в этот день, 24 марта 1992 года, Соединённые Штаты и Грузия установили дипломатические отношения, что заложило основу для десятилетий сотрудничества и партнёрства между нашими странами.



Соединённые Штаты признали независимость Грузии в декабре 1991 года, и этот шаг стал следующим этапом в углублении наших отношений.



В обращении к американскому народу Белый дом отметил, что это означало открытие посольства США в Тбилиси в кратчайшие сроки, а также поддержку Грузии в направлении вступления в международные финансовые институты», — говорится в заявлении посольства.





