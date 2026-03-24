Спикер парламента еще раз раскритиковал Хельсинкскую комисси США

24.03.2026 13:28





В те дни, когда Грузия скорбела, мы увидели заседание Хельсинкской комиссии - Не услышали ни слова от господина Уилсона и других её членов, которые, если их спросить, считают себя сторонниками грузинского народа и якобы днём и ночью думают о Грузии. Возможно, они даже не поняли, что произошло в Грузии, либо поняли, но не осознали, - об этом заявил председатель парламента Шалва Папуашвили, отвечая на вопрос об отсутствии соболезнований со стороны западных лидеров в связи со смертью Католикоса-Патриарха всея Грузии, Святейшего и Блаженнейшего Илии II.



По мнению Папуашвили, «это обычный купленный лоббизм, не имеющий никакого отношения к каким-либо эмоциональным связям с Грузией или грузинским народом».



Вместе с тем председатель парламента поблагодарил тех европейских послов, которые выразили свою скорбь, посетив кафедральный собор Самеба (Святой Троицы) в дни траура или в день похорон Патриарха.



«Более того, мы увидели, к примеру, заседание Хельсинкской комиссии именно в те дни, когда Грузия скорбела. Мы не услышали ни слова от господина Уилсона и других членов комиссии, которые, если их спросить, называют себя сторонниками грузинского народа и утверждают, что днём и ночью думают о Грузии. Это ещё раз показывает, что всё это - фарс, который мы наблюдаем со стороны некоторых иностранных политиков. Это обычный купленный лоббизм, не имеющий никакого отношения к каким-либо эмоциональным связям с Грузией или грузинским народом.



Возможно, они даже не поняли, что произошло в Грузии, либо поняли, но не осознали этого. Также в Европе мы видели представление различных отчётов и тому подобное, где вновь звучали нападки на грузинский народ в этот период скорби. Это тот случай, когда, говоря о «цивилизованной пропасти», можно сказать, что европейскую цивилизацию толкают к ней, когда политическая повестка ставится выше человеческих ценностей.



Хочу поблагодарить тех послов, которые находились в соборе Самеба как в дни траура, так и в день похорон и выразили свою скорбь в связи с этой утратой. С другой стороны, мы не увидели ни одного из тех европейских лидеров, которые обычно оперативно реагируют на любые события в Грузии, но в этот период скорби не нашли слов, времени или, точнее, эмоций. Эти эмоции им чужды - наше отношение к Церкви, к Патриарху и к тем истинным ценностям, на которых стоит Грузия, а не к псевдоценностям, на которых, по их мнению, стоят эти политические лидеры. Поэтому это также стало большим уроком для грузинского народа», - заявил Шалва Папуашвили.



По его словам, в дни после кончины Патриарха и панихиды «грузинский народ пытался вернуть своему Патриарху ту любовь, которую он дарил нам на протяжении почти полувекового служения».



«Мы все стали свидетелями этого, когда более полутора миллионов наших сограждан физически находились в соборе Самеба, чтобы выразить свою скорбь. Это был момент, когда весь народ был един в своей скорби. Каждый из нас в какой-то мере пытался сделать хотя бы малое, чтобы ответить той любовью, которую мы ощущали со стороны Патриарха. Мы также увидели единство внутри Церкви и между религиями. Как представители различных религий в нашей стране, так и в целом все, кто знал Грузию, её Церковь и её Патриарха, выражали слова скорби - независимо от конфессии и религии. Это была действительно историческая личность не только для Грузии, но и для всего мира, для христианского мира. В эти дни, в том числе в ходе отдельных встреч с различными делегациями, мы слышали, как высоко оценивают его вклад и как уважают его роль в развитии христианского мира», - заявил спикер грузинского парламента.





